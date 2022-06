Berlusconi, Chiara Ferragni e Fedez: incontro a sorpresa in un ristorante di Milano

Chiara Ferragni e Fedez hanno incontrato per caso in un ristorante di Milano l'ex premier italiano Silvio Berlusconi. I Ferragnez hanno colto l'occasione unica per porgere un saluto personale al leader di Forza Italia, ormai fan della coppia. Durante il breve incontro non sono mancate battute e complimenti. Il momento è stato immortalato in un video filmato da un cliente del ristorante Sophia Loren Restaurant del capoluogo meneghino.