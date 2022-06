Berlusconi: "La promozione in Serie A del Monza mi ha commosso più del mio Milan"

"La promozione in Serie A del Monza mi ha commosso più di una vittoria in Coppa dei Campioni del mio Milan ". Parola di Silvio Berlusconi . Che, come leader di Forza Italia, ha tenuto un comizio nel capoluogo brianzolo a sostegno del sindaco uscente Dario Allevi, impegnato nel ballottaggio delle elezioni comunali. Un'occasione per lasciarsi andare ad altre fasi ad effetto riguardo al recente, primo e storico approdo del Monza nella massima divisione del calcio italiano.

Monza, Berlusconi: "Saremmo protagonisti in Serie A"

Berlusconi ha aggiunto: "Sono ancora il presidente di calcio più vincente al mondo grazie al mio Milan. Ma questa volta, insieme ad Adriano Galliani, che mi ha convinto a cimentarmi in questa nuova sfida tre anni fa dalla Serie C, abbiamo fatto qualcosa di straordinario: donare per la prima volta a una piazza prestigiosa come Monza la platea che merita, quella della Serie A. In cui, personalmente, voglio essere protagonista. Magari non subito, al primo anno, ma è mia intenzione giocarmela coi grandi club".

Berlusconi: "Il Monza in Serie A mi ha commosso più del mio Milan"

E ancora: "Sapete, col Milan ho vinto tutto. Ma la commozione provata nei giorni della vittoria degli spareggi, con l'abbraccio dell'intera città alla squadra, è stata qualcosa di unico. Superiore a qualsiasi successo ottenuto coi rossoneri, ai quali sono sempre legatissimo".