Lady Gaga a Como per le nozze Howard-Byron a Villa Olmo

Lady Gaga si esibirà nella serata di domenica 26 giugno a Como in un concerto privato organizzato per le sontuose nozze del miliardario britannico Alan Howard , 58 anni, che da molto tempo ormai possiede una dimora a Bellagio. Il tycoon per i fiori d'arancio ha affittato l'incantevole parco di Villa Olmo , splendida dimora neoclassica di proprietà del Comune di Como, che è stata affittata dal miliardario per un mese, sborsando l'astronomica cifra di 1,3 milioni di euro. Le nozze tra Howard e la moglie americana, Caroline Byron , erano già avvenute due anni fa. Ma ora hanno voluto ufficializzare la loro unione con gli ospiti in un evento descritto come memorabile.

Lady Gaga a Villa Olmo

Pare che a volere Lady Gaga sia stata proprio la moglie del miliardario, fan accanita della cantante. La star americana è giunta a Como sabato 25 giugno e alloggia in una delle splendide dimore fronte lago. Sembra che abbia già fatto alcune prove in vista dell'odierna esibizione. Anche se i cittadini di Como non potranno vedere nulla del concerto, potranno invece ascoltarlo. I preparativi dell'evento sono iniziati il 6 giugno: allestimento neobarocco stile Versailles, luci scenografiche, fuochi d'artificio, cena preparata da chef stellati, limousine e motoscafi messi a disposizione degli ospiti, che potranno arrivare direttamente via lago grazie ad un attracco allestito per l'occasione. L'arrivo a Como per Lady Gaga è in realtà un gradito ritorno, poiché la star era stata anche lo scorso anno sul lago di Como per le riprese del film "House of Gucci".