Antonella Clerici positiva al Covid: l'annuncio

Salta la presentazione dei palinsesti Rai

Parole a cui ha fatto seguito l'immagine dei suoi amici a quattro zampe che non la lasciano mai da sola. Scatto che Antonella ha commentato con le seguenti parole: "quando sei malata e i tuoi cani non ti lasciano mai sola". Nella mattinata odierna la showgirl ha condiviso un altro scatto in cui la si vede fare l’aerosol accompagnata, ironicamente, dalla canzone Makumba di Noemi e Carl Brave. Per lei quindi non c'è alcuna speranza di presenziare alla presentazione dei palinsesti Rai per gli investitori, prevista per la giornata di martedì 28 giugno.