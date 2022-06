Il Principe Harry: "Kate Middleton vive come una prigioniera"

"Kate Middleton vive come una prigioniera a Kensigton Palace": parola del Principe Harry. A svelarlo è Ingrid Seward, giornalista e royal watcher molto accreditata in Inghilterra, che ha rilasciato un’intervista a True Royalty Tv: "William e Kate cercano la libertà che non hanno a Kensington Palace. Ricordo che Harry disse a un mio amico che Kate era quasi prigioniera lì”. Il motivo è presto detto: totale assenza di privacy e mancanza di libertà. “Hanno una bella casa e un giardino, ma oltre a quel giardino ci sono centinaia di persone ogni giorno e un’enorme sicurezza. Kate non può più camminare nel parco come faceva Diana. I tempi sono cambiati: tutti sanno cosa stai facendo e dove sei”, ha aggiunto la Seward.