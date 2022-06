Giappone, asta record: una ciliegia venduta per 280 euro

Nella città di Hachinohe in Giappone è stata battuta all'asta una singola ciliegia della varietà più pregiata, raggiungendo la cifra di 40.000 yen, 280 euro . Fa parte della qualità Juno Heart , apprezzate per il sapore dolce e la gradevolezza al palato, realizzate da un centro di ricerca affiliato alla Prefettura di Aomori. Tali prelibatezze per il palato sono considerate degli articoli per clienti di lusso.

I parametri

Per rientrare in questa speciale categoria, le ciliegie di questa specie devono rientrare in standard prestabiliti: devono misurare più di 2,8 centimetri di diametro e avere un contenuto di zucchero di 20 gradi. Le Juno Heart sono anche le ciliegie più grandi coltivate in Giappone, con una larghezza minima di 31 millimetri, e vendute con il nome di "Aomori Heartbeat", i "Battiti del cuore di Aomori". Sono state battute 50 confenzioni, contenenti soltanto 15 ciliegie ciascuna. Tra queste una scatola è stata venduta all'asta per 600.000 yen, pari a 4.220 euro, superando il record di 450mila yen dello scorso anno