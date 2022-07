Covid, Remuzzi: "La pandemia si sarebbe potuta evitare"

Giuseppe Remuzzi , direttore dell'Istituto di Ricerche Farmacologiche 'Mario Negri, ha dichiarato nel corso di una lezione magistrale tenuta all'IRCCS Neuromed di Pozzilli (IS) che: " La pandemia sarebbe potuta essere evitata salvando tante vite ed evitando tanta sofferenza ". Ripercorrendo le tappe che hanno portato dai primi contagi alla diffusione globale del Covid , il direttore ha poi aggiunto: "Ormai siamo sicuri al 98% che questo è successo nei mercati umidi ", contraddicendo quindi la tesi secondo cui il virus possa avere avuto origine in laboratorio.

Le parole di Remuzzi

Il nefrologo ha poi proseguito dicendo: "Se ci fosse qua il mio amico Giorgio Palù avrebbe qualcosa da ridire, perché ho visto che ha scritto recentemente che è nato in laboratorio. Non è vero. O meglio, le evidenze che sia uscito dal laboratorio sono così modeste contro le enormi evidenze del cosiddetto spillover che ormai si può dire che siamo sicuri al 98% che questo è successo in questi mercati umidi". Quindi riferendosi agli errori da parte della Cina, dell'Oms e dei Paesi occidentali, ha sottolineato: "I funzionari del partito che sono a Wuhan non vogliono creare problemi a Pechino e cercano di mettere tutto a tacere. E quindi l'isolamento di Wuhan non è cominciato fino al 23 gennaio. In tutto questo periodo l'Oms ha continuato a ripetere la linea della Cina, che non c'era trasmissione d uomo a uomo". Ed ancora: "La sindrome da coronavirus era già andata fuori dal Paese e le chance di contenere quell'espansione globale è stata persa".

Lo studio pubblicato su Lancet

"Il 24 gennaio del 2020 è pubblicato su Lancet un lavoro che illustrava le manifestazioni cliniche dei pazienti infettati con il nuovo coronavirus", ha proseguito il medico, aggiungendo che: "Lo studio dice tutto: ci saremo dovuti fare delle domande, per esempio se avevamo i dispositivi di protezione individuale, o come gestire il distanziamento, o quali policy adottare nelle scuole, o come bloccare trasmissione del virus nelle comunità? Non lo abbiamo fatto", conclude Remuzzi. E questo è successo perché "gli scienziati occidentali non hanno preso sul serio la scienza che viene dalla Cina, dove ormai si fa invece una scienza sofisticatissima e avanzatissima".