Elon Musk: il curioso indovinello che userebbe durante i colloqui di lavoro

Elon Musk , proprietario di Tesla e SpaceX, usarebbe sovente indovinelli durante i colloqui di lavoro che fa con i suoi futuri dipendenti. A svelare tale indiscrezione è stata la scrittrice Ashlee Vance , che ha redatto la biografia dell'imprenditore dal titolo Elon Musk: L'uomo d'affari che anticipa il futuro, pubblicata nel 2015 e scritta dalla giornalista in collaborazione con il manager. Nel libro si trovano alcuni dei momenti più importanti della vita del tycoon, a cominciare dalla sua infanzia quando fu vittima di bullismo a scuola o aver subito violenza psicologica dal padre Errol.

L'indovinello di Elon Musk

La scrittrice ha riferito nei dettagli l'enigma che solitamente il miliardario sottoponeva al suo futuro personale. “Ti trovi sulla superficie della Terra. Cammini per un miglio a sud, un altro miglio a ovest e un miglio a nord. Finisci esattamente dove hai iniziato. Dove sei? ”. In tanti rispondo il Polo Nord. Invece l'autore spiega che l'altra risposta potrebbe "da qualche parte vicino al Polo Sud", poiché a questo punto, se percorri quel percorso verso sud, la circonferenza della Terra è proprio quella distanza. Gli esperti delle risorse umane sostengono che le domande che importano un ragionamento o una strategia, dicono molto sulla persona che si ha davanti così come sulla loro capacità di contrastare e gestire gli imprevisti e tanto altro.