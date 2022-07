Vaccini, Abrigani su quarta dose: "Subito ad anziani, poi vaccino aggiornato a ottobre"

Sergio Abrignani, immunologo dell'università di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'importanza della quarta dose per anziani e fragili e sul nuovo vaccino anti Covid nel corso di una recente intervista rilasciata a La Repubblica. "La quarta dose fa aumentare gli anticorpi in modo rapido", ha sottolineato il medico, per poi aggiungere che "dopo 8 giorni sono già al massimo. Chi fa previsioni dice che l'ondata avrà il picco fra il 15 e il 30 luglio con 150mila casi. Poi però impiegherà tutto agosto per scendere. E due mesi è la protezione offerta dalla quarta dose".