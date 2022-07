Nozze Turci-Pascale, i dettagli: location, invitati, menu e altro

Francesca Pascale e Paola Turci si uniranno in matrimonio sabato 2 luglio . La notizia delle nozze dell'ex compagna di Silvio Berlusconi è arrivata del tutto inaspettata. Dopo la fuga di notizie circa la cerimonia, sono arrivate le conferme sul coronamento del loro amore. La cantante e la sua compagna hanno scelto l'incantevole cornice di Montalcino (Toscana) per il loro 'si'. Ad officiare la cerimonia sarà il sindaco Silvio Franceschelli. Stando a quanto riferito da La Nazione, il matrimonio civile dovrebbe tenersi nel pomeriggio di sabato 2 luglio intorno alle 17 in piazza Matteotti .

I dettagli sulle nozze

Sulla scorta delle indiscrezioni che circolano al momento in rete, si apprende che Paola Turci avrebbe scelto di raggiungere il luogo delle nozze sulla sua Audi A3, mentre la napoletana avrebbe optato per una Jaguar bianca. Secondo quanto riferito da Repubblica, la Pascale avrebbe detto agli amici: "Volevamo tenere tutto coperto, riservatissimo, un'illusione, mannaggia". Non c'è da meravigliarsi quindi, se sarà confermata l'indiscrezione secondo cui gli invitati alla cerimonia sarebbero solo 30. La location scelta dalle due donne per i festeggiamenti è quella del Castello di Velona. E sono in tanti a scommettere che il menu scelto sia vegano, rispettando così la scelta di vita assunta da entrambe di non magiare carne.