Paola Turci replica agli omofobi e conferma le nozze con Francesca Pascale

Tutto vero: Paola Turci e Francesca Pascale si sposano! L'indiscrezione che ha fatto il giro del web è stata confermata dalla cantante su Instagram. In una story l'ex Professoressa di canto di Amici ha condiviso il messaggio di auguri di un amico. Successivamente la Turci ha postato alcuni insulti omofobi ricevuti dopo che la notizia è diventata di dominio pubblico. "Lesbi***a, che schifo!", ha scritto un hater. “Ignoranza, omofobia, cattiveria e infelicità in una sola frase”, ha replicato la Turci, che ha ricevuto il sostegno di fan e follower. In un secondo momento la 57enne ha scritto: "Quella felicità che non ti fa dormire". Come ogni sposa Paola è in fibrillazione per il suo matrimonio...