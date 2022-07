Topolino lascia la Disney? Il copyright è a rischio!

La Disney deve fare i conti con una probabile svolta che potrebbe rivelarsi epocale. La casa di produzione potrebbe presto perdere il copyright del suo personaggio più celebre: Topolino. Il senatore statunitense Josh Hawley ha presentato un disegno di legge, The Copyright Clause Restoration Act, sulla durata del copyright negli Stati Uniti, che ha come obiettivo quello di ridurne i termini ad un massimo di 56 anni per tutte le opere create successivamente alla promulgazione della legge e addirittura con effetto retroattivo per le opere il cui copyright sia detenuto da soggetti che abbiano una capitalizzazione di mercato di oltre 150 miliardi di dollari.