La Gregoraci su Briatore: "Così io e le altre ex riusciamo a restare amici"

Ha fatto parecchio chiacchierare la foto in cui Flavio Briatore è circondato dalle sue ex più famose: Elisabetta Gregoraci, Heidi Klum, Naomi Campbell. “C’è una bellissima amicizia tra tutti noi e posso dire che c’è sempre stata. Quella immagine nasce semplicemente perché avevo portato mio figlio al Gran Premio di Montecarlo, lì ci siamo ritrovati tutti e abbiamo scattato questa foto”, ha spiegato la soubrette di Soverato al Corriere della Sera.

Il rapporto oggi tra la Gregoraci e Briatore

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono stati sposati dal 2008 al 2017 e hanno un figlio insieme, Nathan Falco. “Abbiamo cercato da subito un equilibrio pensando al nostro bambino”, ha affermato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip per poi aggiungere: “A volte è difficile: un po’ cedo io, un po’ cede lui, non è tutto perfetto e ovviamente si discute. Ma in generale posso dire che sì, siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto".