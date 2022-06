Elisabetta Gregoraci si spoglia in tv: dove e quando

Piccante novità per Elisabetta Gregoraci. La soubrette calabrese sarà protagonista sul piccolo schermo anche in autunno. Quest'estate condurrà la kermesse musicale Battiti Live, in onda su Italia Uno, mentre nei mesi più freddi prenderà parte ad un nuovo format televisivo. Come svela in anteprima Dagospia l'ex moglie di Flavio Briatore è stata scelta come concorrente della versione italiana di “Who Bares Win” (Chi si spoglia vince), un programma dedicato alla prevenzione medica. Nello show un gruppo di concorrenti vip, otto uomini e otto donne, si metterà in gioco per realizzare uno spogliarello in stile Full Monty. Lo show sarà condotto da Mara Maionchi. Ne vedremo delle belle...