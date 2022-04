Elisabetta Gregoraci e Briatore di nuovo insieme per un'occasione speciale!

Flavio Briatore ha festeggiato il suo settantaduesimo compleanno insieme all'ex moglie Elisabetta Gregoraci e al figlio Nathan Falco . Una festa con gli affetti più cari e gli amici di sempre avvenuta martedì 12 aprile. Nonostante il divorzio, l'imprenditore e la showgirl sono rimasti legati, condividendo vacanze, festività e tanto altro. E certo non poteva mancare il compleanno dell'ex team manager della Formula Uno...

Flavio Briatore è stato operato

Il 29 marzo scorso Briatore si è sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al tendine d'Achille, che lo ha costretto quindi ad un post-operatorio in sedia a rotelle. Il diretto interessato ha dato la notizia pubblicando una foto su Instagram che lo raffigurava all'interno di una stanza d'ospedale. "Bloccato a casa", aveva scritto Flavio al suo ritorno a casa per poi aggiungere "Per fortuna c'è Nathan Falco, il mio infermiere speciale".