Fedez, la caduta dal pony durante la vacanza in Puglia

Attimi di paura per Fedez che, durante la sua vacanza in Puglia, ha provanto a montare a pelo un pony, candendo rovinosamente per terra. I Ferragnez, reduci da settimane ricche di impegni e notizie che li riguardano (dal concerto Love Mi, alla co-conduzione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023) si stanno concedendo qualche giorno di vacanza in Salento con degli amici. Tra i momenti spensierati però c'è stato anche un fuoriprogramma che poteva avere dei risvolti pericolosi. In una Instagram stories, il rapper ha condiviso con i suoi follower il momento in cui ha montato un pony pezzato, che è apparso piuttosto indispettito.