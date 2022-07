Come facevano sesso i dinosauri

Nuova scoperta sul mondo dei dinosauri . Stando a quanto riportato da Jakob Vinther, professore di macroevoluzione dell’Università di Bristol, molto probabilmente queste antiche creature facevano sesso con l'aiuto del didietro. Come i loro discendenti moderni – gli uccelli e i coccodrilli – i dinosauri erano dotati di cloaca . Uno sfintere per molteplici attività che di solito viene usato da alcuni animali per urinare, defecare, fare sesso e partorire. Secondo le ultime ricerche anche i dinosauri utilizzavano la cloaca, presente però solo in alcune specie.

Le due teorie sui dinosauri

Per il momento, ci sono a riguardo due principali scuole di pensiero circa l'intimità vissuta dai dinosauri. La prima è quella del “bacio cloacale”, che prevedeva che il maschio avvicinasse la sua cloaca a quella della femmina, formando in questo modo una specie di galleria attraverso la quale far passare il seme. Secondo l’altra ipotesi, invece, i maschi di dinosauro avevano il pene, solo che ancora non è chiaro dove fosse situato e le sue dimensioni visto che non ne è mai stato ritrovato uno fossilizzato.