Amber Heard chiede l'annullamento del processo con Johnny Depp

L'errore del Tribunale

Un giurato sarebbe stato registrato con la data di nascita del 1945, quando in realtà era del 1970. Secondo i difensori della star questo potrebbe presagire controlli inadeguati sulla composizione della giuria. E a proposito di quest'ultima, ha ritenuto che i due coniugi si fossero diffamati a vicenda. Quindi secondo i legali di Amber Heard, la richiesta di risarcimento di 10milioni di dollari sarebbe incoerente ed inconciliabile.

Amber Heard potrebbe vendere un regalo di Elon Musk

Secondo alcuni media americani, la Heard, per pagare il risarcimento all'ex marito, sarebbe in procinto di compiere un grande sacrificio, ovvero quello di vendere la Tesla Model X, regalatagli dall'ex fidanzato Elon Musk. L'autovettura elettrica ha un valore di mercato di 130mila dollari. La storia d'amore tra il tycoon e l'attrice ebbe inizio tra il 2016 e il 2017, quindi terminata l'estate successiva. Una relazione di cui rischia di non rimanere neanche un regalo.