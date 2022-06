Amber Heard dopo il processo: "Amo ancora Johnny Depp"

Amber Heard è tornata in tv dopo aver perso in Tribunale contro l'ex marito Johnny Depp. Secondo l'attrice il verdetto non è stato equo e i social network l'hanno messa alla gogna. Nonostante tutto la 36enne non prova rancore nei confronti del collega e ha addirittura ammesso di amarlo ancora. "Lo amo. L’ho amato con tutto il mio cuore e ho fatto del mio meglio perché la nostra relazione profondamente danneggiata potesse funzionare. Ma non ci sono riuscita", ha spiegato Amber, aggiungendo: "Non ho sentimenti negativi nei suoi confronti. So che potrebbe essere difficile da capire o potrebbe essere davvero facile da capire. Se hai mai amato qualcuno, dovrebbe essere facile".