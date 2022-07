Maneskin in concerto a Roma, l'allarme dei medici: "Pericoloso, c'è il picco contagi"

C'è chi dice no al concerto al Circo Massimo a Roma dei Maneskin previsto per sabato 9 luglio, dove sono attese oltre 70mila persone. L'evento musicale arriva infatti in concomitanza con il previsto picco della variante Omicron 5. I contagi aumentano, così come i malati di Coronavirus che si presentano in ospedale per ricevere le cure del caso. Nel Lazio i dati ufficiali riportano 176mila positivi, anche se gli esperti assicurano che nella realtà potrebbero essere il doppio.