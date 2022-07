Roma, Briatore costretto a chiudere la sua pizzeria: "Terzo mondo"

Nuove grane per Flavio Briatore. L'imprenditore è stato costretto a chiudere il suo Crazy Pizza di Roma per un giorno per mancanza d'acqua. "Voglio scusarmi con i clienti perché ieri sera siamo stati obbligati a chiudere per mancanza di acqua", ha esordito l'imprenditore sui social network. Di recente il locale dell'ex marito di Elisabetta Gregoraci è finito al centro delle polemiche per via dei prezzi delle sue pizze. 15 euro per una Margherita, 65 per una con Patanegra. "Abbiamo avvertito Acea alle due del pomeriggio, non si è mosso niente fino alle sette di sera", ha proseguito facendo riferimento alla società multiservizi che gestisce il settore energetico e idrico nel Lazio.