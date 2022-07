Fedez rivela una sua strana abitudine: le sue parole

Mentre il trio Fedez -Tananai-Sattei spopola in radio con la nuova hit per l'estate dal titolo La Dolce Vita, il rapper è tornato a far parlare di sé per una rivelazione shock fatta nel corso di una recente intervista sul canale Youtube di Vanity Fair, dove ha svelato una sua strana abitudine: " Strappare le unghie con le mani ".

Fedez clamoroso

Parole che hanno lasciato basito in primis Tananai, ma anche molti lettori. Il collega ha poi sottolineato: "Ma sei serio? Ma che schifo, ma come fai?". Le spiegazioni di Fedez non si sono fatte attendere: "Basta che fai un piccolo scatto. Scapicchi e poi tiri. E non aggiungiamo la parte in cui a volte me le metto in bocca". Il cantante ha recuperato del tutto dopo l'intervento subito nei mesi scorsi per l'asportazione di un tumore.