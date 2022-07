Georgina Rodriguez ingrassata, insulti e cattiverie: interviene la sorella

Stanno facendo discutere parecchio le ultime foto di Georgina Rodriguez. La modella e influencer è stata paparazzata in bikini a Ibiza, sullo yacht di Cristiano Ronaldo . Niente di strano se non fosse per il fatto che la 27enne è apparsa con forme più rotonde del solito, dovute alla recente gravidanza gemellare. Tanto è bastato a scatenare gli haters, che hanno riempito il web con commenti feroci e di cattivo gusto. La sorella di Georgina, Ivana Rodriguez , ha così deciso di intervenire per fermare il tutto.

Le critiche al fisico di Georgina Rodriguez

"Bella mia sorella. Grazie a tutte le donne che la stanno sostenendo in questo momento. Non tutte sono capaci di mettersi nei panni di un'altra donna che ha vissuto un dramma", ha scritto Ivana su Instagram, ricordando che Georgina ha perso solo pochi mesi fa uno dei gemelli che aspettava. "Ha appena partorito, datele tempo! Quanto è brutta l'invidia. E no! Le foto delle estati precedenti non erano photoshoppate! Semplicemente non erano foto fatte dopo una gravidanza gemellare. Vorrei vedere chi parla così attraversare un momento del genere!", ha aggiunto. Ivana ha chiesto ai media di essere più empatici e non usare titoli come "al naturale, senza Photoshop, senza filtri" per attirare più lettori.

La reazione di Georgina Rodriguez

Anche Georgina Rodriguez ha voluto dire la sua: ha condiviso sul suo account Instagram un articolo di Cosmpolitan, firmato da Maria Merida, in cui si criticano i colleghi della stampa per aver messo sotto la lente d'ingrandimento le nuove forme della compagna di CR7 senza però ricordare la drammatica vicenda che ha scosso la sua esistenza. La rivista ha poi elogiato Georgina per la forza di mostrarsi in costume per quello che è, senza badare troppo a cellulite e pancetta. Un bellissimo messaggio di body positivity.