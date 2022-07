Covid, quarta dose anche per gli over 60: le parole di Speranza

Covid: Ema-Ecdc, nessuna prova per quarta dose agli under 60

"Al momento non ci sono prove chiare a sostegno della somministrazione di una seconda dose di richiamo alle persone di età inferiore ai 60 anni che non sono a maggior rischio di malattia grave", lo afferma il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) e l'Agenzia europea dei medicinali (Ema) nelle loro raccomandazioni. Al contempo sottolineano che: "Non ci sono prove chiare a sostegno della concessione di un secondo richiamo precoce agli operatori sanitari o a coloro che lavorano in case di cura a lungo termine a meno che non siano ad alto rischio". Tuttavia, hanno aggiunto, "è probabile che i residenti nelle case di cura a lungo termine siano a rischio di malattia grave e dovrebbero essere presi in considerazione per dosi di richiamo in linea con le raccomandazioni nazionali".