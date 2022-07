Chiara Ferragni, l'appello al Sindaco di Milano: "Sicurezza fuori controllo"

Chiara Ferragni ha lanciato un accorato appello al sindaco del capoluogo lombardo, Beppe Sala , attraverso una Instagram story: "Sono angosciata e amareggiata dalla violenza che continua ad esserci a Milano. Ogni giorno ho conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati dell'incasso giornaliero, persone fermate per strada con armi e derubate di tutto".

La preoccupazione di Chiara Ferragni

Poi la moglie di Fedez ha aggiunto: "La situazione è fuori controllo. Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco". Non è la prima volta che i Ferragnez sfruttano la loro notorietà per trattare tematiche sociali e nell'interesse della collettività. Recentemente Chiara Ferragni, accogliendo l'invito della senatrice Liliana Segre, ha fatto visita al Memoriale Shoah a Milano, con lo scopo di sensibilizzare e far conoscera questa parte di storia alle nuove generazioni.