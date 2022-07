Ivana Trump, com'è morta la prima moglie di Donald

Nella serata di giovedì 14 luglio è giunta la notizia della morte a 73 anni di Ivana Trump , prima moglie dell'ex presidente Usa Donald Trump . L'annuncio è avvenuto tramite un doloro annuncio fatto proprio dal tycoon, con cui è stata stasata dal 1977 al 1992 e con cui ha avuto tre figli: Donald jr, Ivanka e Eric. Nella nota pubblicata su Truth Social si legge: "Sono molto rattristato nell’informare tutti coloro che l’hanno amata, e ne erano in molti, che Ivana Trump è morta nella sua casa di New York City. Era una donna meravigliosa, bella e straordinaria, che ha condotto una vita fantastica e stimolante. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così orgogliosa di loro come noi tutti eravamo così orgogliosi di lei. Riposa in pace Ivana".

Le cause della morte

Com'è morta Ivana Trump? La manager ed ex moglie di Rossano Rubicondi (morto il 29 ottobre del 2021) pare sia deceduta in seguito ad un arresto cardiaco nella sua casa dell'Upper East Side di Manhattan a New York. Questo è ciò che ha affermato il portale americano TMZ. Amatissima anche in Italia, Ivana ha partecipato come 'ballerina per una notte' accompagnata da Rubicondi, ad una passata edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

La costruzione del marchio Trump

La madre di Ivanka, Donald jr e Eric era scappata dal comunismo per abbracciare gli Usa. Aveva sposato in seconde nozze The Donald: il primo marito, Alfred Winklmayr, era un maestro di sci, che avrebbe sposato solo per avere la cittadinanza austriaca, quindi poter abbandonare la Cecoslovacchia. Lei e Donald sono stati per decenni al centro della società newyorkese. Si dice che fu proprio lei a contribuire in maniera significativa alla costruzione del marchio Trump. Era a capo della Trump Corporation ed ha collaborato insieme al marito a diversi progetti immobiliari, tra cui il casino Trump Taj Mahal resort di Atlantic City, l'Hotel Plaza su Cental Park.