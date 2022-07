Chiara Nasti si vendica di Selvaggia Lucarelli: "Cori rivoltanti ma..."

Chiara Nasti contro Selvaggia Lucarelli. La compagna di Mattia Zaccagni ha condiviso sul suo account Instagram il video in cui alcuni tassisti si lasciano andare a cori sessisti contro la giornalista e opinionista tv. "Sbagliatissimi e rivoltanti questi cori - ha scritto l'influencer e imprenditrice napoletana - ma allo stesso livello di quelli che partirono qualche mese fa nei confronti miei e del mio compagno. E ti ci sei scagliata tu contro di noi... follia. Tutto ciò in un periodo per me magico dove nulla mi avrebbe dovuta infastidire".