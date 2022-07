Sophie Codegoni, disavventura a Palma di Maiorca: è stata derubata

Disavventura per Sophie Codegoni, che durante la sua vacanza a Palma di Maiorca è stata derubata. L'ex gieffina pare avesse lasciato a bordo piscina dell'albergo in cui era ospite un paio di scarpe ed una maglietta. Al suo ritorno l'ex volto di Uomini e Donne non ha però ritrovato quanto lasciato. Lei stessa ha raccontato quanto avventuto nel corso di alcune recenti Instagram stories: "Mi è successo questo, trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica".