"Chiara Ferragni? Ditele che è reato": l'accusa di Selvaggia Lucarelli

Duro attacco di Selvaggia Lucarelli su Instagram. "Qualcuno spieghi a Chiara Ferragni, colei che denuncia situazioni di illegalità a Milano, che portarsi a casa la biancheria dagli hotel non è una ca**atina con cui fare contenuti su Tik Tok, è un reato", ha scritto tra le sue storie la giornalista e opinionista tv. In un recente video pubblicato su Tik Tok la moglie di Fedez ha ammesso a cuor leggero di aver rubato la biancheria di un albergo lasciando intendere si tratti di una cosa normale e comune con il commento "Ditemi che voi non lo fate".