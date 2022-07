Venezia 2022, Elodie protagonista con il film 'Ti mangio il cuore'

Elodie sarà protagonista del film 'Ti mangio il cuore' di Pippo Mezzapesa che sarà presentato al Festival di Venezia 2022 , in concorso nella sezione Orizzonti. La pellicola è prodotta da Indigo Film con Rai Cinema e vede la collaborazione con Paramount+. L'uscita nelle sale cinematografiche è prevista per il 22 settembre, disponibile da gennaio 2023 in esclusiva su Paramount+.

La trama

L'opera è liberamente tratta dall’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini edito da Giangiacomo Feltrinelli Editore, la sceneggiatura è firmata da Antonella W. Gaeta, Pippo Mezzapesa e Davide Serino. La trama diTi mangio il cuore restituisce delle immagini della Puglia, il promontorio del Gargano, conteso da criminali. Una terra arcaica da far west, dove si riaccende un'antica faida tra due famiglie rivali, ma anche un amore proibito: quello tra Andrea, riluttante erede dei Malatesta, e Marilena, bellissima moglie del boss dei Camporeale. Una passione che riporta i clan in guerra. Ma Marilena, esiliata dai Camporeale e prigioniera dei Malatesta, contesa e oltraggiata, si opporrà con forza di madre a un destino già scritto

Il cast

Come ha raccontato Mezzapesa: "Sono molto contento di presentare a Venezia un film a cui sono profondamente legato, una storia d’amore e vendetta, di sentimento e annientamento. Amore, morte, criminalità, elementi magnetici e magmatici che ho sentito da subito di dover raccontare in bianco e nero, per i contrasti netti e inesorabili: erano questi i colori di una storia contemporanea, eppure così profondamente primordiale". Ti mangio il cuore ha come protagonisti protagonisti Elodie e Francesco Patanè. Tra gli altri attori del cast anche Francesco Di Leva, Lidia Vitale, Giovanni Trombetta, Letizia Pia Cartolaro, Giovanni Anzaldo, Gianni Lillo, Brenno Placido, Tommaso Ragno e la partecipazione straordinaria di Michele Placido.