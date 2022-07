Chiara Ferragni e Fedez nella nuova casa con piscina condominiale

È quasi pronta la nuova casa di Chiara Ferragni e Fedez . Dopo la nascita di Vittoria la coppia ha deciso di lasciare l'attico in cui vive dal 2018 e acquistare un nuovo spazio. Sempre a Milano, sempre nel quartiere City Life . Di recente la coppia ha condiviso su Instagram alcune immagini del loro nuovo nido d'amore. Giubbino catarifrangente e caschetto in testa, Chiara e Fedez mostrano camere, disimpegni, la terrazza panoramica e anche la piscina che però precisano: "È condominiale, non del nostro attico". La Ferragni ha svelato che il trasloco è previsto per la primavera 2023.

L'annuncio di Chiara Ferragni

Qualche mese fa Chiara Ferragni aveva annunciato così sui social network l'acquisto della nuova casa: "Io e Fede abbiamo comprato la nostra prima casa insieme qui a Milano. Quella in cui siamo adesso è in affitto. È una casa in cui stiamo benissimo, però è in affitto. Finalmente abbiamo trovato la casa dei nostri sogni, la stiamo costruendo e stiamo pianificando tutto. Sono super contenta, perché adoro l’arredamento e l’idea di creare qualcosa che sia totalmente nostro. Si tratta di un appartamento, devono ancora costruirlo. Il palazzo lo stanno facendo adesso ma i nostri piani non li hanno ancora costruiti. Dovrebbe essere pronta per metà dell’anno prossimo, quindi c’è tempo per organizzare tutto al meglio”.