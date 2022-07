Covid in Cina: a Wuhan torna l'incubo lockdown

Continua l'incubo Covid in Cina. La metropoli di Wuhan ha chiuso un distretto di quasi un milione di persone dopo aver rilevato quattro casi asintomatici. Come fa sapere il South China Morning Post, tutte le attività e i trasporti sono sospesi e le persone non possono lasciare le abitazioni se non in casi strettamente necessari. A Shenzhen, invece, l'hub tecnologico meridionale della Cina, le autorità affermano di aver controllato l'ultimo focolaio di Covid-19 della città ma non hanno allentato le misure di prevenzione.