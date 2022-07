Wanda Nara e la sorella Zaira: il costo della vacanza a Ibiza

Vacanza di lusso a Ibiza per Wanda Nara e la sorella più piccola Zaira. Le due si sono concesse qualche giorno di relax "solo donne e bambini". Wanda ha portato con sé le piccole Francesca e Isabella mentre Zaira non ha lasciato a casa i figli Malaika e Viggo. La moglie-agente di Mauro Icardi ha scelto per l'occasione di soggiornare in un hotel prestigioso, con vari comfort e servizi. Wanda e Zaira hanno optato per il Nobu, un esclusivo albergo a 5 stelle lontano dal centro (caotico) dell'isola e posizionato nella zona di Talamanca. L'albergo dispone di: centro estetico, spa, palestra, sauna, jacuzzi, bagno turco e un padiglione per lo yoga. Non manca inoltre un parrucchiere aperto tutto i giorni, una piscina esterna e una spiaggia privata.