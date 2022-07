Arisa cambia di nuovo look: "Soffro di tricotillomania"

Nuovo look per la cantante Arisa . La cantante, che spesso cambia capigliatura, ha postato sui suoi social un nuovo post dove la si vede con una capigliatura diversa. Grazie all'extentions, la vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle è tornata ai suoi amati capelli lunghi . Il suo estro lo manifesta anche sperimentando sempre nuovi tagli. Pare che questa sua 'ossessione' nasconda in realtà un disturbo vero e proprio.

Il disturbo di Arisa

Come lei stessa ha confidato ai suoi follower è affetta da tricotillomania, un disturbo ossessivo-compulsivo causato dallo stress e dall'ansia. Tale che talvolta la porta perfino a strapparsi i capelli da sola, costringendola poi a rasare i capelli: "Quando me li sento lunghi me li stacco senza accorgermene". Per l'estate 2022 Arisa ha scelto un look più glamour, che ne esalta la bellezza.