Flavio Briatore, Crazy Pizza fuori dalla top list italiana

Il 26 luglio al Teatro Mercadante di Napoli si è tenuto la cerimonia organizzata da ' 50 Top Pizza Italia 2022 ' dove Caserta vince ancora su Napoli e dà smacco alla città partenopea in fatto di miglior pizzeria italiana. ' I Masanielli ' di Francesco Martucci svettano e arrivano sul podio più alto per la quarta volta consecutiva. La classifica delle migliori pizzerie d'Italia è stata stilata da ' 50 Top Pizza ', ovvero la guida più influente del mondo della pizza, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Ma nella lista si nota un grande assente, cioè il Crazy Pizza di Flavio Briatore .

Flavio Briatore, il Crazy Pizza fuori dalla Top 50

L'imprenditore piemontese, dopo aver lodato i prodotti usati nel proprio locale per la sua 'pizza di lusso' (ed aver suscitato non poche polemiche) ha tenuto banco sui social e non solo animando il dibattito sui giusti costi di una pizza. Insomma, se per Sorbillo un piatto così popolare non abibsogna di costi elevati, di contro Briatore aveva accusato le pizzerie a basso costo di usare prodotti di scarsa qualità.