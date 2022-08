Trump, dove ha seppellito l'ex moglie Ivana: la polemica

Ivana Trump , la socialite di origine ceca morta il 14 luglio a 73 anni a causa di una caduta in casa, è stata seppellita all'interno del Trump National Golf Club di Bedminster , di proprietà dell'ex marito Donald . Il terreno è stato "consacrato qualche ora prima per permettere la sepoltura cattolica", ha spiegato il New York Times. Il luogo dove è seppellita l'ex moglie di Rossano Rubicondi, non è visibile dal clun, ma si affaccia sul green. L'ex presidente Usa pare avesse depositato già nel 2017 "i piani per costruire un cimitero di 10 lotti che si affaccia sulla prima buca del campo da golf per i membri della famiglia", come rivelato dal Washington Post.

Un cimitero nel campo da golf

Ma non è tutto, poiché nei suoi piani pare ci sia anche quello di edificare un mausoleo per sé stesso. Ma secondo certi documenti pubblicati da ProPublica, l'agenzia non profit di giornalismo indipendente,ora il Trump Family Trust ha fatto pure richiesta di trasformare lo status dell'area di Hackettstow, dove appunto è stata sepolta la povera Ivana, in terreno cimiteriale. Grazie a questo cambio di destinazione d'uso dell'area, di fatto Trump potrebbe "godere di importanti esenzioni fiscali", in base alla legge del New Jersey, in base alle quali qualsiasi terreno usato come cimitero sia esente da qualsiasi tipo di tasse. La scelta di Trump ha però causate polemiche sui social e non solo.