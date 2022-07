Ivana Trump, le cause della morte: non sarebbe stato un infarto

Ivana Trump non sarebbe morta di infarto : sarebbero state smentite le prime indiscrezioni (rivelate dal sito Tmz) relative al decesso della socialite. A pochi giorni di distanza dall'annuncio ufficiale della dipartita dell'ex signora Rubicondi (fatta dall'ex presindente Usa con un post sulla sua piattaforma Truth Social), arrivano nuovi rumors sulle cause del decesso.

Le nuove rivelazioni sulla morte di Ivana Trump

Come riporta la CNN, dal referto del medico legale di New York è emerso che la madre di Ivanka, Donald jr ed Eric sarebbe caduta dalle scale riportando ferite da violento impatto al tronco. Pare si sia trattato di un incidente e che non si pensi quindi ad "atti criminali" ai suoi danni.

Ivana Trump in tv in Italia

Anche Simona Ventura in Italia ha voluto rendere omaggio a Ivana, condividendo alcuni frame della sua ospitata all'Isola dei Famosi. Insieme a Rossano Rubicondi, la Trump, fu ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, dove fu acclamata da tutti.