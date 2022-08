Briatore escluso da Top 50 Pizza attacca: "Gioco in un altro campionato"

La pizza di Flavio Briatore continua a far chiacchierare. Il locale romano dell'imprenditore, Crazy Pizza, è stato escluso dalla top 50 delle pizze più buone di Italia che vede in vetta alla classifica I Masianelli di Caserta, dove una pizza Margherita costa 6 euro. "Mi fa piacere ma noi giochiamo in un altro campionato. Io non ho pizzerie con i tovagliolini di carta ma ho ristoranti di lusso", ha dichiarato l'ex marito di Elisabetta Gregoraci all'Adnkronos. "Se mi avessero incluso nella categorie 'pizzerie' sarei molto inca.. - ha aggiunto - Mi sarai fatto depennare. Noi non c’entriamo niente con le pizzerie, noi siamo 'Crazy Pizza', l’unico brand italiano di pizza conosciuto nel mondo, non siamo 'Pasqualino' e 'Luigino'''.