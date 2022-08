Anna Tatangelo risponde agli hater per le foto in bikini: cita anche Jlo

Anna Tatangelo infiamma i fan pubbicando alcuni scatti su Instagram dove la si vede in bikini ed in pose seducenti e sensuali: accovacciata, di lato e di schiena con il lato b in mostra. L'outifit scelto dall'ex di Gigi D'Alessio le mette in risalto il fisico da modella e le sue belle curve. Gli scatti sono stati però considerati da qualcuno fin troppo esagerati, tanto che c'è stato qualcuno che l'ha rimproverata. Una utante in particolare ha sottolineato il fatto che mentre in passato Anna si er proposta come paladina della lotta contro l'oggettificazione delle donne, oggi non si fa scrupoli a mettere in mostra il suo corpo.