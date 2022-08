Britney Spears confessa: "Non mi hanno permesso di sposarmi in chiesa"

Britney Spears continua a catalizzare l'attenzione del gossip internazionale grazie alle nuove dichiarazioni rilasciate sul suo account Instagram, dove ha svelato un retroscena riguardanti le nozze con Sam Ashgari , avvenute circa due mesi fa. "Qui è dove all’inizio volevo sposarmi durante il Covid! Volevo andarci ogni domenica… è bellissimo ma mi dissero che era stato temporaneamente chiuso per il Covid", ha affermato la cantante, mentre la si vede al fianco di una chiesa locale di cui non ha voluto rivelare il nome. Quindi ha aggiunto chiosando: "Poi 2 anni dopo, quando volevo sposarmi lì, mi dissero che dovevo essere cattolica e fare dei test! Ma la chiesa non dovrebbe essere aperta a tutti? ".

La reazione dei fan

Non tutti i supporter della Spears le hanno dato stavolta ragione, c'è stato infatti chi le ha ricordato che per fare un matrimonio religioso devi realmente avere alcuni requisiti, tra i tanti anche quello dell'appartenenza al credo. "Alcune tradizioni devono essere rispettate", scrive un utente nei commenti alla storia di Britney, come riportato da Page Six. In poche ore il post è stato però cancellato. Un inviato di Tmz ha voluto accertare i fatti e pare sia andato proprio in quella chiesa, dove un addetto ha affermato che dai registri non risulta che la Spears sia mai stata lì, né che abbia mai chiesto di celebrare le proprio nozze in quel luogo di culto.