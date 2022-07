Britney Spears e Elton John, il duetto segreto a Beverly Hills

Dopo le nozze, Britney Spears prepara il ritorno sulle scene : la popstar avrebbe inciso con Elton John un duetto della leggendaria canzone "Tiny Dancer" , che dovrebbe uscire ad agosto con Universal Music. Queste sono le ultime indiscrezioni rivelate da Page Six, la rubrica di gossip del "New York Post". Stando a quanto si legge, la registrazione del singolo sarebbe avvenuta in uno studio di Beverly Hills.

Il duetto Spears-John

Pare che l'idea sia stata di Elton, grande fan della cantante, e che il coordinamento sia stato affidato al produttore discografico Andrew Watt che ha tenuto a battesimo album per Justin Bieber, Miley Cyrus, Pearl Jam e Ozzy Osbourne, nonché vincitore del Grammy 2021 per Producer dell'Anno. Il brano "Tiny Dancer" è stato scritto da Elton John con Bernie Taupin nel 1971, dieci anni prima della nascita di Britney. Dopo l'annullamento della tutela legale, la Spears è pronta per tornare al lavoro e alla sua nuova vita. A metà luglio Britney Spears aveva postato su Instagram un video in cui canta una versione aggiornata del suo successo del 1998 "…Baby One More Time" con la didascalia: "Non ho condiviso la mia voce per moltissimo tempo, forse troppo".