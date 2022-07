Britney Spears, Il padre dovrà deporre sulla gestione delle finanze e intercettazioni della popstar

Problemi giudiziari per il padre della popstar americana Britney Spears, Jamie, che ha ricevuto un ordine della corte per recarsi a deporre entro il 12 agosto su come ha gestito per anni le finanze della figlia, intercettandone altresì le comunicazioni con l'esterno. La richiesta arriva dall'avvocato della popstar Mathew Rosengart, poi avallata dalla giudice della Superior Court di Los Angeles Brenda Penney.