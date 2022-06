Britney Spears dopo le nozze: "Niente luna di miele, ho cambiato casa"

Britney Spears è tornato a pubblicare sui suoi account social dopo le nozze e la decisione di allontanarsi per qualche settimana da Instagram. Nelle scorse ore la popstar ha pubblicato un nuovo scatto che la ritrae in costume da bagno in piscina, a corredo del quale ha spiegato che non ha fatto il viaggio di nozze e che ha cambiato casa.

Britney Spears: cosa ha fatto dopo il matrimonio Dopo il sontuoso matrimonio avvenuto nella villa di Thousand Oaks in California il 9 giugno scorso, la Spears ha fatto sapere: "Non sono ancora stata in luna di miele", quindi ha aggiunto: "mi sono sposata e mi sono trasferita in una nuova casapiù o meno nello stesso periodo". Quindi ha fatto ulteriori considerazioni sulla nuova dimora: "è così strano che mi sveglio ed è tutto nuovo". Concludendo ha scritto: "Penso di essere sotto shock".