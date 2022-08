Aurora Ramazzotti, lo sfogo contro Trenitalia: "Benvenuti a bordo un c***"

Aurora Ramazzotti si è sfogata sui social dopo l'ennesimo ritardo del treno che doveva prendere. La figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti ha pubblicato alcune storie tuonando: "Bienvenue à bord un cazz. Li mortè votre. Che poi se non bastasse che è sempre in ritardo, manco ti dicono perché/come e quanto tempo devi aspettare prima di scoprire che ne sarà di te, se dovrai morire sulla carrozza due. Niente sei in balia dell'attesa in cui l'unica cosa che puoi fare è bestemmiare forte forte e invocare le peggio piaghe a Trenitalia". Per affrontare il tempo di attesa, la conduttrice si è impegnata a fare la Settimana Enigmistica, non perdendo il suo humor: "Mi sto trasformando in una parola crociata, ne ho fatte dieci".