"Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti hanno comprato un test di gravidanza"

Novità in vista per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti? Il settimanale Chi ha lanciato un piccolo scoop: "Durante le vacanze in Sardegna, pochi giorni prima del ritorno a Milano, Michelle Hunziker con la figlia Aurora Ramazzotti è stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito, alla mamma o alla figlia?".