La lezione sessuale di Aurora Ramazzotti: "I maschi non sanno dov'è il clitoride?"

Aurora Ramazzotti fa parlare nuovamente di sé, dopo lo sfogo per i ritardi di Trenitalia, per alcune dichiarazioni hot sul mondo del sesso. In una Instagram story, la figlia di Michelle Hunziker ha sorpreso tutti con una lezione di educazione sessuale: "Lui che sfrega le labbra pensando di beccare il clito", ha detto la conduttrice che ha poi aggiunto: "Ok, fa ridere, ma se poi non gli dici dove sta sbagliando hai più colpe tu di lui che è solo vittima di essersi addormentato durante la classe di anatomia".