Chiara Nasti, il pancione cresce. "Ti vedo ingrassata" e lei risponde così

Chiara Nasti ha festeggiato su Instagram il settimo mese di gravidanza. Per l'occasione ha indossato un costume intero, ma sexy, del suo brand Plume Etheree. "Benvenuto 7 (mese di gravidanza, ndr). La tua mamy non vede l'ora di conoscerti", ha scritto Lady Zaccagni a corredo dello scatto che ha subito fatto il pieno di like e commenti positivi. Non sono mancate alcune critiche ma come sempre l'influencer napoletana si è saputa difendere con le unghie e con i denti.