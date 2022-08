Profugo ucraino di 8 anni diventa bimbo prodigio degli scacchi

Il genio della scacchiera

Sin da subito il bimbo ha mostrato un grande interesse e abilità con gli scacchi. Chi lo ha visto giocare lo paragona alle leggende del passato e sono in tanti a scommettere che potrebbe diventare il più giovane "grande maestro" di scacchi della storia. Il record è 12 anni e 4 mesi. La madre lo segue passo passo, torneo dopo torneo. Entrambi ormai sono molto conosciuti nei circuiti inglesi, anche perché lei siede a poca distanza dal figlio durante le gare. ad attenzionare la storia del ragazzo è stato il New York Times, sottolineando il fatto che grazie agli scacchi si sono abbattute tutte le frontiere. La famiglia Kryshtafor ha raggiunto l'Inghilterra grazie soprattutto a Paul Townsend, avvocato in pensione che è diventato il loro sponsor. Due giorni dopo l'arrivo in Inghilterra, il bimbo prodigio otteneva la sua prima vittoria a Durham.

Un bimbo speciale

"Per Maksym gli scacchi sono come l'aria", ha raccontato Iryna. "Ne ha bisogno per sopravvivere, per quello gioca sempre. Sono la sua vita, ora sono anche la mia", ha affermato. Mick Riding, organizzatore del torneo di Durham, precisando poi che assistere alla sua vittoria è stato un evento meraviglioso. "È bravissimo, sono felice per lui. È serissimo mentre gioca ma alla fine, quando vince, gli si illuminano gli occhi. Mi considero fortunato che le nostre strade si siano incrociate". Maksym è considerato un talento raro: "Si vede dalla concentrazione e il modo in cui legge la scacchiera. Mi ricorda i migliori giocatori di tutti i tempi quando erano bambini. Kasparov, Fischer. Credetemi, è speciale".