Briatore chiede allo Stato 12 milioni di euro per la vendita all'asta del Force Blue

Flavio Briatore farà una richiesta da 12 milioni di euro allo Stato come risarcimento danni per la messa all’asta del suo yacht Force Blue. La decisione arriva dopo l’assoluzione nel terzo grado del processo per i reati fiscali di cui era stato accusato. La somma richiesta dall'imprenditore del divertimento di lusso rappresenterebbe la differenza tra il valore reale di mercato del suo superyacht e il prezzo di vendita all’asta, che gli è stato già corrisposto.

La vicenda

Il Force Blue, un superyacht di 62 metri, era stato confiscato nel 2010, quindi battuto all’asta, a quasi undici anni dal sequestro, per 7 milioni di euro. Una precedente perizia del tribunale di Genova lo aveva valutato ben venti milioni. Secondo i legali dell'imprenditore, l'asta dell'imbaracazione non poteva avvenire prima della sentenza della Cassazione. Briatore era stato condannato in primo e secondo grado di giudizio per una vicenda di evasione legata all’Iva, e fu accusato di evasione del pagamento delle accise sul carburante dell'imbarcazione schermando la proprietà della barca Force Blue. Nel terzo grado di giudizio c'è stato invece il proscioglimento da ogni accusa e l'annullamento della confisca dello yacht, che però era stato già venduto all’asta.