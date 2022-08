Briatore, l'ex Heidi Klum: "Bevo sangue di mio marito per restare giovane"

"Sono una persona felice"

“Sono una persona felice. Per la prima volta ho un partner con cui posso discutere di tutto. Qualcuno che condivide i doveri che tutti noi abbiamo nella nostra vita. Prima ero sola in tutto. Per la prima volta, posso sperimentare com’è effettivamente avere un partner”, ha affermato Heidi Klum. La modella è stata sposata in passato con l'hair stylist Ric Pipino e con il cantante Seal. Ha quattro figli: la primogenita Leni è nata dalla breve relazione con Briatore.